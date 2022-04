Sylwia Przybysz pokazała więcej zdjęć z wieczoru panieńskiego. "Mam przepiękne wspomnienia"

Sylwia Przybysz urodziła! Gwiazda młodego pokolenia razem z Jasiem Dąbrowskim zostali rodzicami prześlicznej dziewczynki . To ich pierwsze dziecko. Córeczka Sylwii i Jana przyszła na świat we wtorek 14 stycznia o godzinie 10:27. Jak poinformował Jan Dąbrowski, poród zaczął się już w poniedziałek rano: Wczoraj obudziła nas z samego rana, by dzisiaj o 10:27 przyjść na świat. Witaj, córeczko! - napisał szczęśliwy Jan Dąbrowski na Instagramie. Świeżo upieczeni rodzice nie poinformowali jeszcze fanów, jak chcą dać na imię swojej córeczce. Mamy nadzieję, że jednak szybko zmienią zdanie. Młodym rodzicom serdecznie gratulujemy! Zobacz także: Ciężarna Sylwia Przybysz to prawdziwa szczęściara! Nigdy nie zgadniecie, co robi za nią ukochany Jaś Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostali rodzicami. We wtorek 14 stycznia na świat przyszła ich córeczka. Para nigdy nie ukrywała, że chciała szybko zostać rodzicami . Sylwia i Jan są w szczęśliwym związku już od kilku lat, a posiadanie dziecka było ich największym marzeniem, które właśnie się spełniło. Jak poznali się Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski? Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są parą już od kilku lat. Jak się poznali? To piękna historia. Sylwia wstawiła swoje covery na YouTube’a, przeglądałem go i znalazłem Sylwię i napisałem do niej i zaproponowałem wspólne nagranie piosenki „Miłość rośnie wokół nas”. Nagrała ze mną piosenkę i tak się poznaliśmy - powiedział Jan Dąbrowski w "Pytaniu na Śniadanie". Sylwia Przybysz o ciąży Plotki o tym, że 21-letnia wokalistka spodziewa się dziecka, pojawiły się w lipcu 2019 roku. Sylwia potwierdziła je dopiero kilka tygodni później: Jestem szczęśliwa, że tak długo jak to możliwe mogliśmy cieszyć się tym...