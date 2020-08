Sylwia Przybysz pochwaliła się nową spacerówką dla Poli! To naprawdę luksusowy pojazd za zawrotną cenę

Sylwia Przybysz na swoim InstaStory pochwaliła się najnowszym pojazdem Poli! Młoda mama zdecydowała się na zakup spacerówki dla swojej pociechy. Jest to bardzo luksusowy pojazd marki, którą pokochały gwiazdy. Oczywiście jego cena robi wrażenie! Zobaczcie sami.

Sylwia Przybysz pochwaliła się nową spacerówką dla Poli! To naprawdę luksusowy pojazd za zwrotną cenę

Sylwia Przybysz w styczniu tego roku po raz pierwszy została mamą! Na świat przyszła jej córeczka Pola. Dziewczynka od pierwszych chwil życia ma zapewnione wszystko czego tylko potrzebuje maluszek. Pola jest prawdziwym oczkiem w głowie Sylwii i Jasia, którzy pomimo młodego wieku świetnie sobie radzą ze wszystkimi obowiązkami.

Właśnie na InstaStory Sylwii Przybysz pojawiła się nowa relacja, na której młoda mama pokazała kolejną rzecz kupioną specjalnie dla córeczki. Jest to spacerówka, w której już wkrótce będzie "wozić się" Pola!

Patrzcie kochani jaki właśnie przyszedł mi piękny wózek dla Polki. Nasz wymarzony, piękny, prześliczny, najcudowniejszy wózek Cybex. Nie możemy się doczekać pierwszego spaceru i zaraz na niego ruszamy - powiedziała na InstaStory Sylwia Przybysz.

Marka Cybex jest uwielbiana przez polskie gwiazdy, które niedawno zostały rodzicami. W wózeczkach tej firmy spaceruje między innymi synek Małgorzaty Rozenek i Radosław Majdana, jak również synek Agnieszki Radwańskiej. Jak widać również Jaś i Sylwia postawili na sprzęt marki Cybex. Pola będzie jeździć w różowej spacerówce z motywem aniołków i skrzydłami po bokach!

Ile zatem kosztuje takie cudo? Niestety nie należy do najtańszych. Zakup takiej spacerówki to koszt prawie 3000 złotych. Ale w końcu czego nie robi się dla swojej pociechy. A Wam jak się podoba ten model? Wybralibyście go dla swojego dziecka?

Jaś i Sylwia zapewniają Poli wszystko co najlepsze! Są naprawdę wspaniałymi rodzicami!