Sylwia Przybysz zmieniła kolor włosów! Internauci są zachwyceni jej przemianą 

Sylwia Przybysz zaskoczyła fanów nową fryzurą! Młoda mama postawiła na dość dużą metamorfozę mimo tego, że pozostała przy swoim ulubionym kolorze! Niektórzy internauci uważają, że nowy look odmłodził internetową gwiazdę. Czy mają rację? Zobaczcie, jak teraz wygląda ukochana Jana Dąbrowskiego!

Sylwia Przybysz w nowej fryzurze

Sylwia Przybysz dołączyła do grona kobiet, które postanowiły odświeżyć swój wizerunek po okresie kwarantanny. Jej nowy look bardzo spodobał się internautom. Młoda mama pozostała wierna blondowi ale sporo go rozjaśniła! Zdecydowała się również na delikatne podcięcie z długości. Efektami metamorfozy pochwaliła się na Instagramie.

Fani nie kryją zachwytu:

- Pięknie ci w tych włoskach ❤️

- Po prostu wow 😍

- Piękna mama ❤️

- Jesteś najładniejszą dziewczyną na ŚWIECIE😍😍

A Wy jak oceniacie najnowszą metamorfozę Sylwii?

Sylwia Przybysz pokazała się nowej fryzurze. Zmiana na plus?

Sylwia Przybysz zdecydowanie rozjaśniła swoje włosy. Jej nowy look przypadł do gustu internautom. Jeszcze niedawno jej fryzura prezentowała się tak: