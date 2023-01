Lil Masti jest w ciąży! Pokazała zdjęcia brzuszka

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Sebastian Fabijański i Cezary Jóźwik dołączyli do grona gwiazd Fame MMA. Co na to Maffashion? Jest komentarz!

Sobotnia gala Fame MMA 16, która odbyła się 5. listopada, wprawiła internautów w osłupienie. Włodarze federacji już ogłosili, że w zbliżającym się oktagonie widzowie zobaczą m.in. byłych partnerów Maffashion - aktora Sebastiana Fabijańskiego i Youtubera Cezarego Jóźwika, znanego z kanału "Abstrachuje.TV". Co na to blogerka? Maffashion zdecydowała się skomentować sprawę. Sebastian Fabijański i Cezary Jóźwik zawalczą w Fame MMA. Maffashion komentuje W ciągu ostatnich kilku miesięcy media huczały od skandali z Sebastianem Fabijańskim w roli głównej. Po tym, jak Sebastian Fabijański rozstał się z Maffashion , na światło dzienne zaczęły wypływać szokujące fakty związane z ich zażyłością, a także relacji artysty ze znaną skandalistką - Rafalalą . Po tym, jak aktor wyznał, że padł ofiarą szantażu, zszokował fanów kolejnym szczerym wyznaniem. Sebastian Fabijański zdradził, że był pod wpływem narkotyków podczas spotkania z kontrowersyjną celebrytką. Ponadto, w rozmowie z "Pudelkiem" rapujący aktor przyznał się również do zdrad. Po medialnych wynurzeniach artysta postanowił usunąć się ze świateł reflektorów. Jak się jednak okazuje, już niebawem fani zobaczą go w zupełnie innej roli. Sebastian Fabijański dołączył do grona gwiazd Fame MMA. - Wszedł jednocześnie do oktagonu i w rolę… nie możemy się już doczekać pierwszego aktu 😎 Sebastian Fabijański, witaj w FAMILII FAME! 🤯🔥🔥🔥🖤🤛 - informują włodarze Fame MMA. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez FAME MMA (@famemmatv) To jeszcze nie...