Sylwia Przybysz jest w ciąży! Sypią się gratulacje od fanów

Ślub i wesele Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego z pewnością będzie bardzo huczne. Para planuje zorganizować uroczystość w górach . Nie zabraknie więc licznych gości, mnóstwa atrakcji i niespodzianek. Fani nie mają pojęcia, na jaką suknię ślubną zdecyduje się Sylwia Przybysz i czy pan młody wybierze klasyczny garnitur. Przez przypadek jednak pojawiła się informacja o pierwszym tańcu pary. Już wiemy, że będzie bardzo romantycznie! Ślub Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego - pierwszy taniec Możemy być pewni, że ślub Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego zbliża się wielkimi krokami! Para postanowiła po kilku latach związku uczcić swoją miłość, organizując bardzo romantyczną uroczystość. Z przesłanek Sylwii Przybysz możemy się domyślić, że ślub i wesele będą bardzo huczne. Piosenkarka chwaliła się już na swoim Instagramie, że pojawi się na ślubie w sukni od Violi Piekut. Gwiazda zdradziła, że wybrała więcej niż jedną kreację! Ostatnio Sylwia Przybysz bawiła się również na wieczorze panieńskim a w mediach społecznościowych wokalistki pojawia się coraz więcej treści związanych ze ślubem. Skoro więc szykuje się piękny, tradycyjny ślub to Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zadbali o jedną z najbardziej romantycznych części, czyli pierwszy taniec! Co ciekawe szczegółów nie zdradzili sami zakochani a Hanna Żudziewicz, znana widzom z "Tańca z gwiazdami" polska tancerka i choreografka. Razem ze swoim narzeczonym Jackiem Jeschke przygotowują przyszłą parę młodą do tego wyjątkowego wydarzenia. Podczas Q&A Hanna odpowiedziała na pytania fanów dotyczące przyszłej młodej pary: - Jak się przygotowuje Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz do ich pierwszego tańca? - Co tu pisać! Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz będzie romantyczna petarda! Zobacz także: Sylwia...