Zgodnie z tradycją i przesądami suknia ślubna Panny Młodej do ostatniego momentu pozostaje tajemnicą - zarówno dla Pana Młodego, jak i dla większości gości. Nie inaczej było w przypadku ślubu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. Teraz wszystko stało się jasne - wiemy, na jaką suknię zdecydowała się wokalistka! Tak wyglądała suknia ślubna Sylwii Przybysz Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to jedna z najgorętszych par w naszym rodzimym show-biznesie. Ta dwójka tworzy szczęśliwy związek już od kilku lat. Zaręczyny w 2020 roku zwiastowały huczne wesele. Od kiedy okazało się, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski biorą ślub wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali tego dnia, zastanawiając się, na jaki styl postawią. Zakochani dawkowali informacje, jednak na swoich mediach społecznościowych z chęcią dzielili się relacjami z przygotowań. Suknia ślubna Panny Młodej natomiast do samego końca pozostawała zagadką - aż do dnia, w którym Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski powiedzieli sobie sakramentalne "tak"! Dzisiaj wszystkie oczy były zwrócone na piękną Pannę Młodą, która zdecydowała się na klasyczną, lecz bardzo efektowaną suknię ślubną! Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski biorą ślub. Marzą o kolejnych dzieciach. "Chcemy mieć dużą rodzinę!" Sylwia Przybysz na co dzień stawia na swobodny, sportowy styl. Tym bardziej zastanawiające było, na jaką suknie postawi YouTuberka w tym szczególnym dniu. Piosenkarka postawiła na gorsetową górę, która idealnie podkreśliła jej talię i ramiona. Natomiast dół sukienki to klasyczna księżniczka - ulubiony wybór większości Panien Młodych. W przypadku Sylwii Przybysz nie zabrakło także tiulowego welonu a także mieniących się, srebrnych ozdób! Uzupełnieniem stylizacji był klasyczny, efektowny makijaż...