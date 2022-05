Katarzyna Cichopek wyjechała z dziećmi na majówkę. Co w tym czasie robi Marcin Hakiel? 

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po raz pierwszy od lat spędzą święta oddzielnie. Okazuje się, że każde z nich ma swój sposób na ten dzień. Gwiazda "Pytania na śniadanie" zdecydowała się kontynuować swoją tradycję wiosennych wyjazdów i razem z dziećmi poleciała na Malediwy, a jakie plany ma Marcin Hakiel? Tancerz postanowił znaleźć chwilę dla siebie... Katarzyna Cichopek wyjechała na Malediwy z dziećmi, a co robi Marcin Hakiel? Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po 17 wspólnych latach w połowie marca ogłosili rozstanie. Według doniesień se.pl para jest już na etapie finalizacji rozwodu, a Cichopek i Hakiel doszli do porozumienia w kwestii podziału majątku i opieki nad dziećmi. Tancerz nie ukrywa, że dobro dzieci jest dla niego najważniejsze i chcą oszczędzić Helenie i Adamowi medialnej batalii sądowej. Do tej pory to Katarzyna Cichopek błyskawicznie wróciła do publikacji w sieci uśmiechniętych zdjęć i kolejnych stylizacji, a Marcin Hakiel nie ukrywał, że to dla niego trudny czas i zdecydował się nawet na terapię. Od kilku dni jednak również tancerz publikuje zdjęcia, na których widać uśmiech, a teraz nieobecność dzieci wykorzystał na chwilę wytchnienia dla siebie i wygląda na to, że znów wyjechał w góry. To popularny kierunek, aby odzyskać spokój. W górach po śmierci męża przez wiele tygodni mieszkała też Agnieszka Woźniak-Starak . Zobacz także: Katarzyna Cichopek na rajskich wakacjach zachwyca figurą w bikini! Z kim pojechała? Tymczasem Katarzyna Cichopek w mediach społecznościowych publikuje obszerną relację z egzotycznego urlopu, który spędza z dziećmi, a niektórzy internauci ostro oceniają wyjazd aktorki i fakt, że Helena i Adam nie spędzą świąt z tatą. Gwiazda "Pytania...