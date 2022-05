Fani atakują Aleksandrę Kwaśniewską za wywiad z Hakielem. "Ja nie mogę brać odpowiedzialności"

Nie milkną echa głośnego wywiadu Marcina Hakiela w "Mieście Kobiet". Kilka tygodni po ogłoszeniu zakończenia związku z Katarzyną Cichopek tancerz pojawił się w telewizyjnym programie i opowiedział o kulisach rozstania z żoną. Po emisji wywiadu w sieci zawrzało - internauci ostro krytykowali Katarzynę Cichopek i wspierali Marcina Hakiela. Teraz jednak dostało się również Aleksandrze Kwaśniewskiej, która przeprowadziła rozmowę z Marcinem! Co zarzucają jej internauci?

Chociaż po głośnym wywiadzie Marcina Hakiela w "Mieście Kobiet" większość fanów go wspierała, w sieci nie zabrakło również krytycznych wpisów. Część internautów skrytykowała tancerza, który opowiedział o kulisach rozstania, chociaż sam kilka tygodni wcześniej zapowiadał, że ze względu na dobro dzieci nie będzie więcej poruszać tego tematu.

Marcina Hakiela ostro skrytykowała m.in. Aleksandra Domańska, której zdecydowanie nie spodobał się wywiad o rozstaniu. Teraz okazuje się, że internauci zaatakowali Aleksandrę Kwaśniewską za to, że przeprowadziła głośny wywiad!

Prowadząca "Miasto Kobiet" odpowiedziała na krytyczne wpisy!

Aleksandra Kwaśniewska zareagowała na zarzuty internautów.

- przykro mi, ale ja nie mogę brać odpowiedzialności za to, co mówią goście. Ja siadałam do rozmowy o emocjach - napisała Aleksandra Kwaśniewska. - Marcin przyszedł do programu dobrowolnie i rozmawiał o tym, o czym chciał rozmawiać. Ja nikogo do niczego nie namawiałam - dodała w kolejnym komentarzu.

Prowadząca "Miasto Kobiet" miała dość zarzutów i opublikowała kolejny komentarz, w którym przyznaje, że nie spodziewała się, że Marcin Hakiel tak bardzo otworzy się przed kamerami.

Dziewczyny, jeszcze raz. Punktem wyjścia do rozmowy było to, że społecznie mamy tendencję do odbierania mężczyznom prawa do okazywania pewnych emocji. Generalnie każemy im się ogarnąć i nie mazać, a przecież nie dysponują oni żadnymi magicznymi mechanizmami „radzenia sobie” lepiej niż my. Marcin znalazł się w tej sytuacji i tego miała dotyczyć rozmowa. Kontekst jest nam wszystkim znany, ale nie spodziewałam się tu żadnego wyznania ponad „nasze drogi się rozeszły”. To nie ja stawiam granice dotyczące tego, co gość ujawni ze swojego życia prywatnego, tylko gość. Nie może być inaczej. Mamy w programie bardzo dużo tematów relacyjnych. Przy tej okazji goście opowiadają nam o swoich przemocowych partnerach, toksycznych relacjach z rodzicami itd. Przecież my nie mamy możliwości weryfikowania tych historii na bieżąco z osobami, których dotyczą. To jest relacja gościa i jego decyzja, jak o niej opowiada. Jeśli ktoś chce powiedzieć, że w swoim związku został zraniony/oszukany/porzucony, to zawsze może to powiedzieć, bo to jego związek, ale to nie znaczy, że po to się spotkaliśmy. Ja nikogo za język nie ciągnę. To kompletnie nie mój rodzaj rozrywki- napisała Aleksandra Kwaśniewska.