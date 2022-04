Sylwia Bomba reaguje na wywiad Marcina Hakiela. Zwróciła się do tancerza!

Gwiazda "Gogglebox" opublikowała szczery komentarz na profilu Marcina Hakiela. Sprawdźcie, co napisała Sylwia Bomba! Po której stronie stanęła?

Sylwia Bomba skomentowała rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" opublikowała szczery komentarz pod ostatnim wpisem tancerza i dała jasno do zrozumienia, że staje po jego stronie. Sylwia Bomba, która sama przeżyła rozstanie z partnerem, nie ukrywa, że doskonale wie, co teraz przeżywa Marcin Hakiel. Celebrytka zwróciła się do męża Katarzyny Cichopek!

Sylwia Bomba wspiera Marcina Hakiela

W minioną niedzielę Marcin Hakiel w "Mieście Kobiet" po raz pierwszy publicznie opowiedział o rozstaniu z żoną. Niestety, kilka tygodni temu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili, że kończą swój związek. Para rozstała się po 17 wspólnie spędzonych latach i teraz, czeka na sprawę rozwodową. Marcin Hakiel w pierwszym wywiadzie po rozstaniu nie ukrywał, że to nie on podjął decyzję o zakończeniu swojego małżeństwa. Tancerz przyznał, że jego żona od jakiegoś czasu prosiła go o przestrzeń i wolność, a po czasie miało się okazać, że ta "wolność ma imię". Według medialnych doniesień Cichopek jest wściekła, że tancerz wprost zasugerował zdradę!

Internauci ruszyli ze wsparciem dla Marcina Hakiela, który w wywiadzie głośno przyznał, że rozstanie było dla niego wielkim ciosem. Teraz jego wyznanie skomentowała również Sylwia Bomba!

Trzymaj się Marcin! Jestem z Tobą, doskonale wiem przez co przechodzisz. Pamietaj, że koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego. Ściskam- napisała gwiazda "Gogglebox".

Sylwia Bomba sama przechodziła przez rozstanie, dlatego teraz postanowiła wesprzeć Marcina Hakiela. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" w lipcu 2021 roku poinformowała swoich fanów, że jej związek z ojcem małej Antoni to już przeszłość i od kilku miesięcy nie są razem. Sylwia Bomba zaznaczyła wówczas, że nie zamierza komentować swojego rozstania.

Przypominamy, że jakiś czas temu Sylwia Bomba skomentowała również rozstanie Joanny Opozdy i Antoniego Krolikowskiego. Celebrytka nie ukrywała wówczas, że jest oburzona zachowaniem aktora i naprawdę bardzo ostro go oceniła.

Teraz z kolei Sylwia Bomba zareagowała na rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek i wyraźnie stanęła po stronie tancerza.

