Sylwia Bomba radośnie tańczy bez makijażu, a fan grzmi: "Podobno w żałobie". Odpowiedziała

Nagła śmierć Jacka Ochmana wstrząsnęła fanami "Gogglebox. Przed telewizorem". Były partner Sylwii Bomby odszedł 26 lipca, co w pełnych rozpaczy słowach potwierdziła gwiazda TTV, która na jakiś czas postanowiła wycofać się z mediów społecznościowych. Teraz na instagramowym koncie Sylwii Bomby pojawiło się nowe nagranie, na którym celebrytka radośnie pląsa bez makijażu, a w sieci zawrzało.

- Cieszy się? A podobno w żałobie 🤔- grzmi jeden z internautów.

Odpowiedź Sylwii Bomby była natychmiastowa.

Sylwia Bomba tańczy bez makijażu, a w komentarzach burza

Tragiczna informacja o śmierci Jacka Ochmana wstrząsnęła opinię publiczną. Jak informowały media, były partner Sylwii Bomby od kilku lat miał problemy z alkoholem i to właśnie nałóg był prawdopodobną przyczyną jego śmierci. Jednak rodzina ani najbliżsi nie odnieśli się do tych informacji. Sylwia Bomba potwierdziła śmierć ojca Antosi i na kilka dni wycofała się z życia publicznego. Nic więc dziwnego, że fani "Gogglebox. Przed telewizorem" zastanawiali się, jak Sylwia Bomba i jej 3-letnia córka Antosia przeżywają rodzinną tragedię. Gwiazda TTV postanowiła więc przerwać milczenie. Sylwia Bomba przyznała, że 3-letnia Antosia nie wie o śmierci taty, jednak póki co piękna brunetka nie ma zamiaru uświadamiać córki o rodzinnej tragedii.

Teraz, gdy od dramatycznych wieści o śmierci Jacka Ochmana minęły już trzy tygodnie, Sylwia Bomba postanowiła powrócić na Instagram z nową siłą, publikując w sieci radosne nagranie ma którym tańczy bez makijażu.

- Dzień dobry! ☀️ Dawno nie bylo nas w duecie z @ewamrozowska.makeup , wiec tak mnie Ewa trochę zaczarowała z samego rana ✨ jak Wam się podoba? 🤩 - napisała Sylwia Bomba, pokazując się w naturalnej wersji, a następnie w pełny make-upie.

Niestety, choć większość fanów doceniła pozytywne nastawienie swojej ulubienicy, która stara się pozbierać po rodzinnej tragedii, jeden z internautów postanowił w kąśliwy sposób dogryźć gwieździe TTV.

Sylwia Bomba nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi.

- Odeszłam od taty Antosi 16 miesięcy temu - odpisała krótko na zaczepkę.

Tuż obok złośliwego komentarza, nie zabrakło też ciepłych słów ze strony wiernych fanów, ktory byli zachwyceni swoją ulubienica w naturalnej wersji.

- Sylwia rób dalej swoje 🔥 ludzie gadają i będą gadać, nie ważne co byś zrobiła. Sukienka bombowa, a Ty czy z makijażem czy bez i tak 🔥🔥🔥🔥 - No jest bomba! Kobieta rakieta! Pięknie Pani wygląda bez makijażu, jak nastolatka😘 - Nie spodziewałam się że ma Pani taka egzotyczna urodę bez makijażu. W obu przypadkach śliczna kobieta 😍

Niektórzy nawet zauważyli podobieństwo małej Antosi do jej sławnej mamy.

- Bez makijażu jak Antosia 😁😁 normalnie dwie krople wody.,. makijażu perfekcja 🔥

A co wy sądzicie o najnowszym nagraniu Sylwii Bomby? My jesteśmy nim zachwyceni, a Sylwii Bombie i małej Antosi życzymy wszystkiego, co najlepsze.