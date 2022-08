Córka Sylwii Bomby nie pojawi się na pogrzebie ojca. Fani: "Robisz krzywdę dziecku"

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska, czyli uwielbiany duet programu "Gogglebox" zostanie zastąpiony przez nowe gwiazdy? Patrząc na najnowszy wpis bohaterki hitu TTV, fani nie mają wątpliwości, że ta dwójka z pewnością świetnie sprawdziłaby się w show! O kim mowa? Sprawdźcie szczegóły poniżej! Zobacz także: Ogromne zmiany w życiu Sylwii Bomby z "Gogglebox"! "Dla mnie to wielkie wydarzenie" Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska znalazły już swoich następców do programu "Gogglebox"! Program "Gogglebox" to prawdziwy hit telewizji TTV, który już od kilku lat bije rekordy oglądalności. W gronie najbardziej lubianych i rozpoznawalnych bohaterek show, niewątpliwie są Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska. Panie stworzyły fantastyczny duet, który zawsze bawi widzów do łez. Przyjaciółki z programu "Gogglebox" są chętnie oglądane nie tylko w telewizji, ale także w mediach społecznościowych. Fani tak bardzo polubili Sylwię i Ewę, że chętnie śledzą ich losy także na Instagramie. Chyba każdy fan programu "Gogglebox" przyzna, że ciężko jest sobie wyobrazić ten program bez Sylwii Bomby i Ewy Mrozowskiej. Od razu uspokajamy - panie na ten moment nie zamierzają odchodzić z programu , chociaż... mają już swoich następców, którzy z pewnością wspaniale sprawdziliby się w programie! Mowa oczywiście o ich pociechach, Antosi i Leosiu! Nowe pokolenie nadchodzi 🙈 chyba czas ze sceny zejść, lada chwila i przejmą kanapę w Gogglebox 🙈 Jak myślicie? 🥰 Antosia i Leoś ☀️ najpiękniejsze co nas w życiu spotkało ❣️ - napisała Sylwia Bomba pod zdjęciem Antosi i Leosia. Fani gwiazdy zgodnie przyznają, że ten duet zrobiłby furorę w "Gogglebox" i chętnie zobaczyliby pociechy Sylwii i Ewy w programie, jak tylko trochę...