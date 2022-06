Sylwia Bomba z "Gogglebox" ma nowego, młodszego partnera! "Wiek nie ma dla mnie znaczenia"

W plebiscycie Party.pl na Reality Star zostawiła konkurencję daleko w tyle. Sylwia Bomba zdobyła aż 95029 waszych głosów! W rozmowie z "Party" gwiazda programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem" zdradziła, jak zyskała popularność nie wychodząc z domu. Opowiedziała też o swoim życiu prywatnym i partnerze Jacku, z którym ma czternastomiesięczną córeczkę Antosię ! Choć w sieci Jacek często funkcjonuje jako mąż Sylwii, to okazuje się, że zakochani jeszcze nie są małżeństwem! Za to na palcu Bomby od dłuższego czasu błyszczy piękny pierścionek zaręczynowy. Jak partner Sylwii poprosił ją o rękę? Ta historia to prawdziwy hit! Jak partner oświadczył się Sylwii Bombie? Sylwia Bomba poznała swojego partnera Jacka pięć lat temu w centrum handlowym. Mężczyzna od razu zrobił na niej wrażenie, a różnica wieku (zakochanych dzieli 14 lat) w ogóle im nie przeszkadzała. Zrobił na mnie wrażenie całym sobą. Przystojny, męski. Kiedy zaprosił mnie na kawę, nie wahałam się ani chwili. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia – zdradziła w rozmowie z "Party" gwiazda "Gogglebox". Sylwia podkreśla, że Jacek jest bardzo opiekuńczym i troskliwym facetem i najwspanialszym tatą dla ich córeczki Antosi. Ponad rok temu ukochany Sylwii postanowił zrobić ważny krok i poprosić swoją dziewczynę o rękę. Wybrał i zamówił wymarzony pierścionek do domu. Jak się oświadczył? Nie mogłam się doczekać, kiedy zobaczę pierścionek, więc Jacek dał mi go tak, jak stał, czyli w crocsach i bokserkach, ale włożył marynarkę i oświadczył mi się przed telewiorem. Potem w pełnym garniturze, z bukietem kwiatów w dłoni oficjalnie poprosił mnie o rękę - wspomina Sylwia. Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądała jej droga do sławy? Co o Sylwii Bombie...