Sylwester już za nami, ale emocje związane z telewizyjnymi koncertami wcale nie opadają. W tym roku na Sylwestrze Marzeń TVP w Zakopanem działo się, i to naprawdę sporo! Oczywiście głównie dzięki zespołowi Black Eyed Peas, który postanowił wesprzeć na antenie społeczność LGBT+. Nie zawiodły również polskie gwiazdy. Zobaczcie, jak się zaprezentowały na scenie.

Sylwester Marzeń w TVP 2022: kreacje gwiazd

Sylwester Marzeń w Zakopanem przyciągnął całą plejadę polskich gwiazd! Jedną z największych atrakcji były z pewnością występy Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak. Obie piosenkarki na scenie pojawiły się w towarzystwie synów. Steczkowska z Leonem Myszkowskim porwali wszystkich do tańca klubowymi przebojami, równie duże wrażenie zrobili Edyta Górniak i Allan Krupa w dwóch tanecznych odsłonach. Widzowie usłyszeli covery hitów "Last Christmas" czy "I wanna dance with somebody".

AKPA

EastNews

EastNews

EastNews

W kilku odważnych stylizacjach na scenie zaprezentowała się Maja Hyży. Zaśpiewała w duecie m.in. z Kubą Szmajkowskim oraz grupą Komodo. Która z kreacji podoba Wam się najbardziej?

EastNews

EastNews

EastNews

W Zakopanem nie mogło zabraknąć Sławomira i Kajry, którzy wykonali nieśmiertelny przebój "Miłość w Zakopanem". Nowy rok przywitali zaś w towarzystwie Edyty Górniak i jej syna, Allana.

AKPA

Pawel Murzyn/East News

Na Sylwestrze TVP wystąpiła również Kasia Moś, zaśpiewała m.in. przebój Katy Perry "Hot'n'Cold".

AKPA

Marcin Miller z zespołu "Boys" chciał udowodnić widzom, że król muzyki disco polo jest tylko jeden, na scenę więc wjechał na... królewskim tronie. Czy w ten sposób przyćmił Zenka Martyniuka, który został ostro skrytykowany przez internautów za swój występ?

EastNews

W kilku odważnych stylizacjach na scenie zaprezentowała się Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi".

EastNews

EastNews

Sara James na Sylwestrze TVP miała okazję znów zaśpiewać z zespołem Black Eyed Peas! Młoda wokalistka zachwyciła nie tylko głosem, ale również oryginalną stylizacją.

EastNews

Wielką niespodzianką był również występ Mariny Łuczenko. W pewnym momencie na scenie pojawił się jej mąż, Wojciech Szczęsny i obdarował swoją ukochaną żonę wielkim bukietem róż. To z pewnością był dla wokalistki niezapomniany wieczór.

Mieszko Piętka/AKPA

W Zakopanem pojawiła się również Viki Gabor. Młoda artystka wykonała m.in. hit "Ramię w ramię".

Artur Barbarowski/East News

A Wam czyj występ podobał się najbardziej? A może tego wieczoru wybraliście Polsat? Tam również nie brakowało emocji...

