Jedną z największych gwiazd Sylwestra Marzeń w TVP 2022/2023 z pewnością była Justyna Steczkowska, której na scenie towarzyszył m.in. syn, Leon Myszkowski. Diwa dała popis nie tylko wokalnych, ale również tanecznych umiejętności, a jej show z pewnością przejdzie do historii. Sporo działo się również za kulisami, co Justyna i Leon relacjonowali na swoich Instagramach.

Reklama

Sylwester TVP: Justyna Steczkowska jak z kosmosu, Leon Myszkowski imprezuje z tatą

Za nami Sylwester TVP 2022/2023 w Zakopanem. Na scenie zaprezentowało się kilkudziesięciu artystów, ale dziś jest najgłośniej o kilku z nich. Z pewnością w pamięci widzów zapisze się show zagranicznej gwiazdy, Black Eyed Peas, ale również ich gest solidarności ze społecznością LGBT+. Sporą wpadkę z playbackiem zaliczył zaś Zenek Martyniuk, co również jest szeroko komentowane w sieci.

Obojętnie nie można również przejść obok wielkiego show Justyny Steczkowskiej. Diwa zaprezentowała się w dwóch klubowych odsłonach, a jej kosmiczne stylizacje zapierają dech w piersi. Co za figura!

Artur Barbarowski/East News

Artystka podczas pierwszego występu zaśpiewała swój przebój "Kosmiczna rewolucja", cover hitu Kylie Minogue "Can't Get You Out of My Head" oraz utwór "Now" nagrany z duetem Mike and Laurent (w którego skład wchodzi właśnie syn Justyny, Leon).

Artur Barbarowski/East News

Artur Barbarowski/East News

AKPA

Podczas drugiego występu Justyna Steczkowska zaśpiewała swój nowy hit "D.N.A", który w plebiscycie Party.pl walczy o tytuł przeboju roku 2022!

AKPA

AKPA

Steczkowska za kulisami Sylwestra w Zakopanem miała okazję spotkać się z zespołem Black Eyed Peas - nie zabrakło więc wspólnych zdjęć i nagrań!

Z kolei Leon Myszkowski za kulisami pozwolił sobie na fotkę z Wojciechem Szczęsnym (który tego wieczoru wspierał swoją żonę, Marinę), potem zaś bawił się z ojcem, Maciejem Myszkowskim, na afterparty w jednym z hotelów w Zakopanem.

Reklama

Oglądaliście Sylwestra TVP?