Roksana Węgiel znów szokuje wyglądem. Aż trudno uwierzyć, że ma zaledwie 16 lat

Roxie Węgiel w modnej fryzurze, którą kochają gwiazdy! Ten look dodał jej pazura! To kolejne uczesanie z doczepianymi włosami.

Roxie Węgiel do niedawna przebywała na Dominikanie, gdzie zaskoczyła fanów przepiękną fryzurą! Jej warkocze przedłużane syntetycznymi czerwonymi włosami to absolutny hit wakacyjnych i festiwalowych stylizacji. Jednak ekstrawagancka fryzura utrzymała się tylko przez kilka dni. Teraz Roxie zaskoczyła kolejną wariacją na głowie! Wygląda zdecydowanie jak młodsza siostra Ariany Grande! Zobacz także: Roxie Węgiel jest nie do poznania! Postawiła na fryzurę, którą kochają gwiazdy Nowa fryzura Roxie Węgiel Roxie Węgiel zdecydowała się na kolejną szaloną fryzurę. Tym razem jest to gęsty kuc w stylu, jakie nosi Ariana Grande. Od czubka głowy poprowadzone są również ciasne warkocze, które zdecydowanie dodają pazura! Fryzura idealnie sprawdziła się podczas jednego z koncertów młodej gwiazdy. Trend na tego typu uczesania jest bardzo popularny wśród nastolatek. Oprócz Roxie Wegiel na takie uczesanie często decydują się także inne gwiazdy młodego pokolenia takie jak Wersow z Ekipy czy Julia Kostera z Domu X. Każda z dziewczyn ma na swoim koncie na Instagramie ponad milion obserwujących, a nastolatki uwielbiają kierować się ich stylem! Trzeba przyznać, że ta fryzura robi wrażenie! Roxie Węgiel tym razem nie zdecydowała się na kolorowe doczepy, ale wybrała takie, które idealnie zgrały się z jej naturalnym odcieniem. Jak oceniacie tę metamorfozę? Zobacz także: Roksana Węgiel ze łzami w oczach w niezwykle ważnym projekcie o depresji. To trzeba zobaczyć Roxie Węgiel pokochała warkocze. To drugie szalone i iście wakacyjne uczesanie, jakie zaprezentowała fanom w ciągu ostatniego tygodnia! Jak podoba Wam się młoda gwiazda w takim wydaniu? Wyświetl ten post na Instagramie....