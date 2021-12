Tak wyglądały zwycięskie występy Roksany Węgiel i Viki Gabor na Eurowizji Junior! Czy Sara Egwu James powtórzy ich sukces?

Już w niedzielę 19 grudnia dowiemy się, kto wygra Eurowizję Junior 2021. Naszą tegoroczną reprezentantką jest Sara Egwu James, która w oczach nie tylko polskich, ale także wielu zagranicznych fanów, jest jedną z faworytek do zwycięstwa! Gdyby Sara rzeczywiście wygrała, to byłoby to już nasze trzecie zwycięstwo w Eurowizji Junior!

Wcześniej ten sukces udało się odnieść Roksanie Węgiel (2018 rok) oraz Viki Gabor (2019 rok). Ich eurowizyjne piosenki stały się wielkimi hitami, a dziś nasze młode wokalistki prężnie rozwijają swoją muzyczną karierę. Przypomnijmy sobie te piękne chwile, kiedy dzięki Roksanie i Viki, świętowaliśmy zwycięstwo w Eurowizji Junior!

Roksana Węgiel na Eurowizji Junior 2018

Pierwsze zwycięstwo dla Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci dała nam Roksana Węgiel. Jej piosenka "Anyone I Want To Be" podbiła serca Europejczyków, którzy oddali mnóstwo głosów na naszą młodą artystkę. Roksana Węgiel pokonała aż 19 reprezentantów innych krajów! Młoda wokalistka zachwyciła wszystkich nie tylko swoim głosem, ale także wspaniałą choreografią, którą przygotował Tomasz Barański. Na scenie naszej młodej gwieździe towarzyszyły bowiem również tancerki. Reżyserem całego show był zaś Konrad Smuga, który jest odpowiedzialny również za reżyserię występu naszej tegorocznej reprezentantki, Sary Egwu James! Zobaczcie zatem, jak Polska wygrywała Eurowizję Junior w 2018 roku!

Viki Gabor na Eurowizji Junior 2019

Dzięki wygranej Roksany Węgiel w 2018 roku, Polska została gospodarzem Eurowizji Junior rok później. Wielkie muzyczne wydarzenie odbyło się w Gliwicach, a na scenie oczywiście nie zabrakło reprezentantki Polski - tym razem była nią Viki Gabor. Jej utwór "Superhero" szturmem podbił serca słuchaczy. Jeszcze na długo przed konkursem, w sieci mogliśmy przeczytać mnóstwo komentarzy również od zagranicznych fanów Eurowizji Junior, że Polska może zostać pierwszym krajem w historii konkursu, który wygra dwa razy z rzędu. Jak wiadomo, tak też się stało! Viki Gabor zagwarantowała Polsce drugie zwycięstwo! Na eurowizyjnej scenie czuła się jak ryba w wodzie, a jej wokal, choreografia i show były na światowym poziomie. Zobaczcie, jak to wyglądało!

Eurowizja 2021: Występ Sary Egwu James da Polsce trzecie zwycięstwo?

Sara Egwu James, podobnie jak Roksana Węgiel i Viki Gabor, swoją muzyczną karierę rozwinęła dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Urocza 13-latka o potężnym, magicznym głosie ma już wierne grono fanów, które z pewnością będzie licznie oddawać na nią głosy podczas eurowizyjnego głosowania (tu sprawdzisz, jak zagłosować na Sarę). Utwór "Somebody" już jest prawdziwym hitem i podbił serca nie tylko Polaków, ale i Europejczyków!

Myślicie, że sięgniemy po trzecie zwycięstwo? My oczywiście bardzo tego Sarze życzymy, ale i tak już teraz jesteśmy z niej dumni! To zaszczyt mieć tak wspaniałą i utalentowaną reprezentantkę!