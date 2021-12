Eurowizja Junior 2021: Sara James już po występie! Jak wypadła nasza reprezentantka? [WIDEO]

Emocje związane z Eurowizją Junior 2021 sięgają zenitu! Nasza tegoroczna reprezentantka, Sara James właśnie wykonała swój utwór "Somebody" i rozgrzała eurowizyjną publiczność do czerwoności! Młoda polska artystka jest stawiana w gronie faworytów do zwycięstwa w konkursie! Biorąc pod uwagę jak wspaniale Sara zaprezentowała się w wielkim finale, szanse są ogromne! Zobaczcie sami.

Eurowizja Junior 2021: Sara Egwu James dała fantastyczny występ!

Rok 2021 zaczął się dla Sary James od zwycięstwa 4. edycji programu "The Voice Kids", a teraz może się zakończyć wygraną Eurowizji Junior 2021! 13-letnia wokalistka została wybrana na naszą eurowizyjną reprezentantkę we wrześniu i przez ostatnie miesiące intensywnie przygotowywała się do występu w wielkim finale. Dziś, w niedzielę 19 grudnia w końcu mogliśmy zobaczyć wielkie show, nad którym nasza młoda artystka pracowała w ostatnim czasie. Sara po prostu oczarowała publiczność!

Mat. prasowe

Sara zaprezentowała się wspaniale - zaśpiewała genialnie i razem z towarzyszącymi jej tancerkami dała magiczne show. Nie ulega wątpliwości, że nasza 13-letnia wokalistka ma ogromne szanse na to, aby powtórzyć sukces Roksany Węgiel i Viki Gabor! Zobaczcie zatem nagranie z finałowego występu Sary!

W gronie faworytów do zwycięstwa stawiana jest także 14-letnia reprezentantka Armenii, Maléna. Młoda wokalistka również dała świetny występ podczas finału Eurowizji Junior 2021, a jej utwór "Qami Qami" już od kilku tygodni bije rekordy popularności. Szykuje się zatem naprawdę zacięta rywalizacja. My jednak bez względu na wynik i tak już jesteśmy dumni z Sary!