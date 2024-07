Jeśli wciąż nie masz pomysłu na sylwestrową stylizację, zobacz co w 2011 nosiły gwiazdy!

Specjalnie dla was wybraliśmy kilka celebrytek, które w mijającym roku uznane zostały za jedne z najlepiej ubranych.



Mamy nadzieje, że może którąś z was zainspiruje Jennifer Aniston, w małej czarnej z ciekawą aplikacją na ramieniu, albo Emma Watson w asymetrycznej kreacji w kolorze złota?



A może, piękna brytyjska modelka i aktorka Rosie Huntington-Whiteley, która na jedną z imprez wybrała krótką sukienkę w zwierzęcy deseń lub Doda, którą ostatnio można było zobaczyć w krótkiej kreacji z przezroczystymi wstawkami. Możliwe, że odrobina ekstrawagancji w stylu tych gwiazd jest stworzona właśnie dla ciebie? Spróbuj!



A jeśli spędzacie tę wspaniałą noc w bardziej swobodnym stylu polecamy stylizację inspirowaną Katarzyną Sowińską. Leginsy i ciekawy top będą świetnym rozwiązaniem!



Jeśli jednak w sylwestra będziecie bawić się na eleganckiej imprezie, warto pomyśleć o długiej kreacji, np. takiej jaką miała na sobie Victoria Beckham, gdy odbierała nagrodę na gali British Fashion Awards.



jm

