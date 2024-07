Światowe sukcesy polskich gwiazd w 2012 roku

6 z 14

Radzimir Dębski wygrał zorganizowany przez Beyonce konkurs na remiks jej piosenki "End Of Time". Polak pokonał najlepszych dj'ów z 25 krajów, otrzymał nagrodę w wysokości 4 tysięcy dolarów, a co najważniejsze jego remiks trafił na płytę artystki "4: The Remix". Światowa gwiazda sama pogratulowała kompozytorowi zwycięstwa, dzwoniąc do niego przez Skype'a.