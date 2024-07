Joanna Przetakiewicz zdradza swoje sekrety

Joanna Przetakiewicz o plotkach na temat rozstania z Janem Kulczykiem i o nim samym:

- To geniusz biznesowy. On ma talent, z którym człowiek rodzi się bardzo rzadko. To coś jak słuch absolutny, tyle że do biznesu. Jego odwaga, ambicje, nowatorskie idee są dla mnie największą inspiracją. Nauczyłam się od Jana, że należy realizować marzenia. W mądry sposób. I dzięki jego wsparciu porwałam się na skomplikowane przedsięwzięcie.