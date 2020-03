Kinga Rusin wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN" w hitowej sukience midi na wiosnę 2020

Kinga Rusin to zdecydowanie jedna z najlepiej ubierających się Polek - świadczą o tym setki pozytywnych komentarzy Czytelników Party.pl, którzy kochają stylizacje prowadzącej "Dzień Dobry TVN". My oczywiście również należymy do grona fanów Kingi, która stylizacyjnie nigdy nas nie zawodzi. Jej ostatni look to kolejny na to dowód. Kinga Rusin została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wychodziła ze studia "Dzień Dobry TVN". Miała na sobie obcisłą beżową sukienkę midi z golfem oraz beżowe futerko "miś". Całość została uzupełniona szarymi dodatkami - torebką na pasku oraz zamszowymi botkami na obcasie.

Zobacz także: Kinga Rusin w sneakersach Fila. Są teraz na wiosennych wyprzedażach 2020!

Kinga Rusin wychodziła ze studia z bukietem białych róż - taki prezent dostała od pracowników "Dzień Dobry TVN" w poniedziałek 9 marca, ponieważ tego dnia obchodziła 49. urodziny (Zobacz także: Kinga Rusin kończy dziś 49 lat. Oto sekret jej młodego wyglądu - robi to codziennie!)

Jak wam się podoba wiosenny look Rusin? My jesteśmy w nim zakochani!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020: Kinga Rusin w hitowym płaszczu, którego nie zdejmiecie aż do lata

Beżowa sukienka Kingi Rusin o długości midi to totalny klasyk, który idealnie sprawdzi się wiosną.

Całość została uzupełniona szarą torebką.

Kinga Rusin do całości dobrała szare botki na obcasie.