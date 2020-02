Kinga Rusin w sneakersach Fila. Są teraz na wiosennych wyprzedażach 2020!

Kinga Rusin i sneakersy Fila? O tak! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem, na którym zaprezentowała bardzo wiosenny look. Rusin postawiła na połączenie lekkiego beżowego płaszcza z szarymi szerokimi joggerami oraz białym t-shirtem. Całość została uzupełniona małą torebką na ramię Louis Vuitton oraz najważniejszym elementem tej stylizacji - białymi sneakersami Fila. Model, na który zdecydowała się Kinga Rusin, to Fila Disruptor.

Gwiazdy zakochały się w sneakersach Fila

Sneakersy Fila to jedna z najbardziej pożądanych marek, jeśli chodzi o sportowe obuwie. Już wiele gwiazd zdecydowało się na identyczny model, w tym Marcelina Zawadzka czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Wcale się temu nie dziwimy! Sneakersy Fila, należące do tzw. "ugly sneakers" to jeden z najmocniejszych trendów ostatnich kilku sezonów.

Kinga Rusin i sneakersy? O tak! Jej casualowy look ze sneakersami w roli głównej to strzał w dziesiątkę!

Kinga Rusin rzadko chodzi w sneakersach, ale kiedy już je zakłada, stawia na modne modele.

Sneakersy Fila, model Disruptor, kosztują teraz 339 złotych - zostały przecenione z 429 złotych. Bardzo podobne modele możecie kupić też w Lidlu - sneakersy Fila, model Mindblower Wmn zostały przecenione w Lidlu z 279 na 195 złotych.