Czarownica, kostucha, a może seksowna diablica? Halloween to czas w którym wszystko jest dozwolone. Ważne, by było dość upiornie! To jedyny wieczór w roku w którym możesz wyglądać jakbyć nie spała miesiąc, możesz mieć podkrążone oczy, bladą cerę i poplamione ubranie, oczywiście najlepiej sztuczną krwią!

Jeśli nie macie jeszcze stroju na halloweenową imprezę obejrzyjcie naszą galerię i zobaczcie kreacje pochodzące z polskich sklepów i wypożyczalni.

Stroje zaprezentowane w galerii znajdziecie na: www.congee.pl, www.partybox.pl, www.wypożyczalniestrojów.pl oraz na www.stroje.com.

A Wy, za co się dziś przebierzecie?

