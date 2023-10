Pierwszego dnia na Sopot TOP of the TOP Festival 2021 w TVN usłyszeliśmy największe polskie przeboje w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Oddano również hołd zmarłemu w 2020 roku Romualdowi Lipce. Zachwyciły Sylwia Grzeszczak i Kayah, do tańca porwała wszystkich Majka Jeżowska! Co jeszcze się wydarzyło?

Gwiazdy na Sopot TOP of the TOP Festival 2021 w TVN

Festiwal w Sopocie w TVN potrwa aż trzy dni, ale już pierwszego dnia na scenie zaprezentowali się giganci polskiej muzyki. Zaczęła Kayah, zaraz po niej Sylwia Grzeszczak, Majka Jeżowska czy Krzysztof Zalewski, a potem hołd dla Romualda Lipki. Było wzruszająco i pięknie - zobaczcie zdjęcia!

