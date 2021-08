Fryderyki 2021: Plejada gwiazd na rozdaniu muzycznych nagród! Kto otrzymał statuetkę? WYNIKI

Ogłoszono listę nominowanych do prestiżowej nagrody Fryderyki 2016 ! 20 kwietnia w Teatrze Polskim w Warszawie Akademia Fonograficzna wręczy statuetki najlepszym polskim artystom w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Transmisję z gali wyemituje TVP 2 (tego samego dnia o godz 22.20. Następnego dnia (21 kwietnia) statuetki odbiorą artyści nominowani w kategorii muzyki poważnej. W tym roku za całokształt osiągnięć nagrodę dostaną: Kora Jackowska , Michał Urbaniak i śpiewak operowy, Bernard Ładysz . Kto jeszcze ma szansę na wygraną? Oto pełna lista nominowanych: Utwór roku: - Ania Dąbrowska - "Nieprawda" - Dawid Podsiadło - "W dobrą stronę" - Kortez - "Zostań" - Lao Che - "Wojenka" - Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir - "Rzuć to wszystko co złe" Album roku pop: - Dawid Podsiadło - "Annoyance And Dissapointment" - Kortez - "Bumerang" - Stanisława Celińska - "Atramentowa" - Zakopower - "Drugie pół" - Zbigniew Wodecki with Mitch&Mitch Orchestra and Choir - "1976: A Space Oddysey" Fonograficzny debiut roku: - KORTEZ - LESKI - MARY KOMASA - RYSY - TERRIFIC SUNDAY Album roku rock (w tym hard, metal, punk) - LAO CHE - "Dzieciom" - LIPALI - "Fasady" - RIVERSIDE - "Love, Fear and the Time Machine" - TOMEK LIPIŃSKI - "To, czego pragniesz" - VOO VOO i goście - "Placówka 44" Album roku hip hop - Grubson - "Holizm" - O.S.T.R. - "Podróż zwana życiem" - Sokół / Had Hades / Sampler Orchestra - "Różewicz - Interpretacje" - Taco Hemingway - "Umowa o dzieło" - TEDE & @Sir Mich - "VANILLAHAJS" Album roku elektronika i alternatywa - BOKKA - "Don’t Kiss And Tell" - DANIEL BLOOM - "Lovely Fear" - MICROMUSIC - "Matka i żony" - SMOLIK / KEV FOX - "SMOLIK / KEV FOX" - THE DUMPLINGS - "Sea You Later" Album roku muzyka...