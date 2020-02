Nie żyje Romuald Lipko! Lider kultowej "Budki Suflera" miał 69 lat 

Nie żyje Romuald Lipko, lider Budki Suflera. Słynny muzyk - kompozytor i multiinstrumentalista zmarł wieku 69 lat. O śmierci kolegi poinformował w nocy z czwartku na piątek oficjalny profil zespołu na Facebooku. Lipko od wielu miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową.

Romuald Lipko nie żyje

Tragiczną wiadomość podano w nocy.

Dnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu wielkich polskich przebojów. Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiają Rodzina i przyjaciele z zespołu Budka Suflera - czytamy na profilu na Facebooku.

Romuald Lipko był autorem lub współautorem największych przebojów Budki Suflera. To m.in. jemu zawdzięczamy takie hity jak: "Bal wszystkich świętych", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Takie tango", "Cień wielkiej góry", czy "Za ostatni grosz".

Ale Lipko nie ograniczał się tylko do Budki Suflera. Komponował dla Anny Jantar - to on stworzył np. "Nic nie może wiecznie trwać", Maryli Rodowicz, Urszuli - niezapomniane "Dmuchawce latawce wiatr", albo "Malinowego króla", czy Izabeli Trojanowskiej - i "Wszystko, czego dziś chcę".

We wrześniu 2019 roku na stronie zespołu opublikowano oświadczenie:

Bez ostrzeżeń i gróźb…

Romek Lipko, jeden z najważniejszych twórców Polskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, kreator drogi muzycznej Budki Suflera, nasz przyjaciel, walczy z chorobą nowotworową. Kilka tygodni temu postawiono wstępną diagnozę. Następnie Romek przebywał w warszawskim szpitalu przy Banacha, a ostatnie dwa tygodnie w klinice w Magdeburgu. To jedyne miejsce na świecie, gdzie podejmuje się walkę z tego typu nowotworami. W Lublinie, Kazimierzu, Warszawie i Magdeburgu byliśmy z nim w stałym kontakcie. Przedwczoraj wróciliśmy z niemieckiej kliniki. Nie nam muzykom relacjonować działania medycyny na najwyższym poziomie, ale zrozumieliśmy jedno. Jest realna szansa zwycięstwa w tej jakże trudnej walce, a stan ducha naszego kolegi jest czynnikiem niezwykle ważnym - pisał zespół.

Niestety, w nocy odszedł... Jego śmierć jest ogromną stratą dla środowiska i wszystkich fanów polskiej muzyki.

Romuald Lipko (po lewej) i koledzy z Budki Suflera.