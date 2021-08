Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca w różowej sukience na Sopot TOP of the TOP Festival w TVN! 

Filip Chajzer zaliczył kilka małych wpadek podczas drugiego dnia festiwalu Sopot Top of The Top Festival 2019. Prowadzący przekroczył granice dobrego smaku i po występie Kayah ocenił jej wygląd. Wpadka nie uszła na uwadze żadnemu widzowi. Teraz dziennikarz tłumaczy się ze swoich słów! Czy Kayah wybaczy mu nietrafiony komentarz? Zobaczcie, co napisał Chajzer. Filip Chajzer zaliczył wpadki w Sopocie! Trzy dni festiwalu Top of the Top już za nami. Sopocka scena jak zawsze przyciągnęła mnóstwo artystów do siebie. Swój debiut zaliczyła m.in. Roksana Węgiel, która do domu wróciła ze złotą płytą. Wystąpili również m.in. Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak , Maryla Rodowicz, Ewa Farna , Cleo czy Edyta Górniak. Imprezę na żywo prowadziło kilku prowadzących, jednak to duet Filipa Chajzera i Agnieszki Woźniak-Starak widzowie zapamiętają na długo. Prowadzący zaliczyli bowiem kilka wpadek. Gwiazda "Big Brothera", zapowiadając jednego z artystów, pomyliła Szwajcarię ze Szwecją, a syn Zygmunta Chajzera wypowiedział niestosowne słowa w kierunku Kayah ze sceny, po koncercie gwiazdy. Ależ się ona trzyma - powiedział Filip do 52-letniej artystki. Zobacz także: Ewa Farna zachwyciła na scenie w Sopocie! "Świeżo upieczona mama pozdrawia" Niezależnie od wieku gwiazdy, dziennikarz nie powinien zwracać się tak do artystki, tak jak żaden mężczyzna do kobiety. Chajzer wie, że zaliczył wtopę! Postanowił więc wytłumaczyć się ze swoich słów w sieci. Czytam komentarze z wczoraj i widzę, że oprócz dylematu szwedzko🇸🇪 -🇨🇭szwajcarskiego Agnieszki 😝 i afery wiecznego mistrza przypału 🙈, który powiedział, że Kayah świetnie się...