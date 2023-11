7 z 8

Andrzej Sołtysik i Patrycja Czop

Związek ze sporo młodszą od dziennikarza kobietą okazał się być dla niego zbawiennym. Para poznała się w Krakowie. Andrzej Sołtysik był wtedy na zakręcie. Nie było tajemnicą, że dziennikarz zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, przez co stracił pracę w TVN-ie. Patrycja dała mu siłę do walki. To dzięki niej stanął na nogach. W maju 2015 roku para zalegalizowała swój związek. Patrycja już wtedy była w ciąży. Kilka miesięcy później na świecie pojawił się ich ukochany synek, Staś. Teraz para dzieli życie między Krakowem a Warszawą.