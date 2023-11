2 z 3

Jesteś przykładną żoną?

Nie wiem, czy przykładną, na pewno gadającą! Buzia mi się nie zamyka! Nawet jak piszę do Grześka SMS-y, to przypomina to bombardowanie wiadomościami. Mam świadomość, że potrafię być męcząca, ale mój mąż dzielnie to znosi! Ratują nas wspólne pasje, podobny sposób myślenia i spędzania wolnego czasu.

Mieliście włoski ślub. W domu też zachowujecie się jak włoska rodzina?

Oczywiście! Zawsze jest u nas głośno, zwłaszcza za sprawą dzieci, które dają do wiwatu. Ale my też mamy temperamenty. Grzesiek jest artystą i nie jest łatwy w obyciu. Ja jestem niezależną jedynaczką, która mocno stawia na swoim. I jeśli na czymś mi zależy, potrafię wiercić dziurę w brzuchu. Całe szczęście nie rywalizujemy ze sobą. Grzesiek ma we mnie oddanego kibica i fana, który spamuje wszystkich jego sukcesami. Mój mąż jest dla mnie oparciem, cieszy się z moich sukcesów i kibicuje nowym projektom. Wiadomo, że czasem na siebie krzykniemy, wyładujemy emocje. Nie mamy cichych dni, choć Grzesiek chyba czasem marzy, żebym pomilczała.

Skoro już jesteśmy przy nowych projektach – zostałaś konsultantką programu ślubnego Polsatu „Cztery wesela i podróż”.

Wszyscy mówią, że jestem konsultantką ślubną albo wedding plannerką, co nie jest prawdą! Będę bardziej ekspertem, bo show nie ma prowadzącej. Moją rolą będzie wyciąganie wszystkich smaczków, trendów, fajnych i mniej miłych rzeczy. Zdjęcia do programu trwają, ale wciąż czekamy na zgłoszenia nowych par.

Podobno „Cztery wesela i podróż” mają być ślubnym odpowiednikiem „Ugotowanych”. Ile w tym prawdy?

Po części tak. W każdym odcinku cztery panny młode jadą na swoje wesela, które odbywają się na terenie całej Polski. Oceniamy nie tylko przygotowanie, menu i atmosferę imprez, lecz także suknie. Dziewczyna, która wygra, pojedzie z mężem w wymarzoną podróż poślubną. Niestety, to szalenie skomplikowany w realizacji format i nakręcenie kilku odcinków wymaga wielkiej logistyki. Dlatego nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się emisja programu.

Myślisz, że okaże się sukcesem?

Tematyka ślubna świetnie się sprzedaje. Śluby gwiazd to obecnie jedne z najfajniejszych i najciekawszych materiałów w gazetach i portalach internetowych. Choćby królewski ślub księcia Harry’ego z Meghan Markle, który pobił wszelkie rekordy klikalności. Na moich prywatnych kontach nigdy nie miałam takich zasięgów, jak w momencie, gdy wrzucałam informacje o sukni Meghan.

A jak ci się podobała ślubna kreacja nowej księżnej?

Nie ukrywam, że gdy zobaczyłam suknię Meghan w całej okazałości, byłam rozczarowana. Dopiero gdy zaczęłam analizować detale, doszłam do wniosku, że nic w tej stylizacji nie było przypadkowe. Choć panna młoda sprawiała wrażenie niedoczesanej, niedomalowanej, a sama suknia wydawała się mało królewska. Ona taka miała być! Meghan zerwała z pewnym schematem. Zauważ, że jest pierwszą księżną, która nie nosi rajstop, a to jest niezgodne z królewską etykietą. Co więcej, zawsze ma pięknie rozświetlone nogi, a na dłoniach nosi kilka designerskich pierścionków, nie tylko zaręczynowy i ślubny. Dla mnie ten ślub był oczkiem puszczonym do normalnych ludzi, bajką dla milionów dziewczyn, które od dziecka marzyły, by poślubić księcia. Meghan się to udało!

