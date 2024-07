Anna Kerth, gwiazda "Na Wspólnej", która gra serialową Gosię, urodziła! Aktorka właśnie pochwaliła się w mediach społecznościowych, że została mamą. Anna Kerth urodziła synka! Co napisała świeżo upieczona mama?

Nigdy nie lubiłam robić sensacji medialnej ze spraw, które dotyczą bezpośrednio mojej prywatności. Dzielę się z Wami informacjami o sobie i swoim życiu zarówno prywatnym, ale przede wszystkim zawodowym poprzez media społecznościowe w taki sposób, w jaki uważam za stosowny i wystarczający. (...)

Dziś z wielką radością chcę dać Wam znać, że niedawno na świat przyszedł mój syn. Nie pytajcie o więcej - wszystko w swoim czasie… Są pytania, które na etapie ciąży a także chwilę po mogą być, delikatnie mówiąc, denerwujące. Zwalcie na hormony albo co tam chcecie. (...)

Jesteśmy razem z moim mężem Michałem szczęśliwi i napajamy się każdą chwilą spędzoną z naszym nowym członkiem rodziny.

Zawodowo byłam aktywna do końca, choć medialnie tak to nie wyglądało. Powrót.. Wiecie jak to jest z planowaniem… „Jeśli nie wiesz jak rozśmieszyć Boga, powiedz Mu o swoich planach” ;)

Zobaczymy... - napisała aktorka na Facebooku (pisownia oryginalna).