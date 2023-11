Dokładnie za 10 dni w sobotę, 19 maja odbędzie się wielki królewski ślub - księcia Harre'go i aktorki Meghan Markle. Okazuje się, że to nie jedyne plany pary. Narzeczona księcia marzy o tym, by za rok zostać mamą. Podobno zapowiedziała już to najbliższym przyjaciołom. Gina Nelthorpe-Cowne, agentka i zarazem przyjaciółka Meghan Markle, potwierdziła to w dokumencie o parze.

– Znam ją od lat. Meghan bardzo lubi dzieci i jest odpowiedzialna. Jest też w takim wieku, że musi swoje plany jak najszybciej realizować. Zwłaszcza, że pewnie na jednym dziecku nie chciała by kończyć – dodała Gina Nelthorpe-Cowne w dokumencie stacji Sky Meghan.

Meghan ma 36 lat, a książę jest o 3 lata od niej młodszy. Nie brakuje komentarzy, że para z powodu wieku powinna szybko zabrać się do powiększania rodziny.

Choć książę Harry pytany o dzieci na razie odpowiada wymijająco.

– Wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że będziemy mieli rodzinę w niedalekiej przyszłości – powiedział enigmatycznie Harry powiedział niedawno Harry.

Widać jednak, że para już jest zainteresowana tematem. Nie tylko ze względy trójki dzieci brata Harre'go. Książę i Meghan bywają na różnych targach i najcześciej interesują się rzeczami dla dzieci. Ostatnio kiedy odwiedzili Centrum Innowacji w Belfaście i spotkali twórców marki Shnuggle. Harry i Meghan byli zachwyceni wanienką i koszem mojżeszowym tak bardzo, iż Meghan zadeklarowała, że niedługo na pewno będą potrzebowali wszystkich produktów Shnuggle :).

To zdjęcie obiegło całe brytyjskie media, które nie mają wątpliwości co do rodzinnych planów przyszłej książęcej pary :).

Czy kilka tygodnie po ich ślubie usłyszymy radosne wieści?

