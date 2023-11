Już 19 maja brytyjska rodzina królewska oficjalnie powita w swoich kręgach Meghan Markle. Aktorka, znana głównie z serialu "Suits", zostanie żoną księcia Harry'ego. Uroczystość odbędzie się w kaplicy św. Jerzego w Windsorze.

Przypomnijmy, że wokół związku Meghan Markle oraz księcia Harry'ego krąży wiele plotek. Jedna z nich głosi, że królowa Elżbieta nie do końca zaakceptowała wybrankę swojego wnuka. Meghan Markle nie tylko jest starsza od Harry'ego, ale również ma za sobą nieudane małżeństwo. Oprócz tego w internecie krążą jej roznegliżowane zdjęcia z planów zdjęciowych. Podobno królowa Elżbieta nie tak wyobrażała sobie wybrankę swojego młodszego wnuka.

W dodatku tuż przed ślubem przyrodni brat Meghan Markle wysłał do księcia Harry'ego list, w którym przestrzegał go przed popełnieniem największego błędu w życiu. Mężczyzna napisał, że jego siostra jest fałszywą osobą i przyniesie hańbę rodzinie królewskiej. Wygląda jednak na to, że książę Harry nie przejął się tymi rewelacjami i już 19 maja powie sakramentalne "tak" Meghan Markle.

Sprawdźcie nasze wideo i dowiedźcie się, co jeszcze powinniście wiedzieć o tej pięknej uroczystości!

Już 19 maja Meghan Markle i książę Harry zostaną mężem i żoną

Czy to związek na całe życie?