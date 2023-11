1 z 6

Córka Anny Korcz już po ślubie! Córka aktorki wyszła za mąż za Piotra Kalitowskiego. Wesele pary odbyło się w domu weselnym Zacisze pod Warszawą, którego właścicielką i ambasadorką jest mama panny młodej. To właśnie ona odpowiadała za organizację wesela. Dla aktorki był to podwójny stres - przygotowywała przyjęcie, a do tego denerwowała się samym ślubem, bo po raz pierwszy wydawała córkę za mąż.

Trochę się denerwujemy, w końcu to moja pierwsza córka. Wiadomo, że zależy mi na tym, żeby wszystko było tak, jak sobie wymarzyła - powiedziała w se.pl Anna Korcz jeszcze przed ślubem.

Córka aktorki jednak nie denerwowała się i wierzyła w to, że wszystko pójdzie dobrze.

Jak wyglądała uroczystość? Kto się na niej zjawił? Zdjęcia znajdziecie na kolejnych slajdach naszej galerii!

Zobacz: Córka gwiazdy "Na Wspólnej" na wakacjach w seksowym bikini. To przyjaciółka Ani Lewandowskiej!

Anna Korcz pokazała relację prosto z kościoła: