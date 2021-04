Skromne śluby polskich gwiazd! Kto wydał na wesele dwa tysiące złotych, a kto tylko... 65 zł?

Gwiazdy, także te polskie, przyzwyczaiły nas do swoich hucznych i wystawnych ślubów! Niektórzy na ceremonię wydali nawet 3 mln złotych! Ale jest też sporo takich par, które zrobiły to tanim kosztem, niekiedy nawet niewyobrażalnie niskim. Która z gwiazd na swoje wesele wydała tylko 65 złotych? Kto zamknął się w kwocie dwóch tysięcy? Oni udowodnili, że na ślub wcale nie trzeba zaciągać kredytów!

W październiku 2020 roku Lara Gessler wzięła ślub z Piotrem Szelągiem - ceremonia odbyła się w tajemnicy przed fanami, para zdecydowała się na kameralną i skromną uroczystość z udziałem tylko bliskich osób. Fotografię ślubną wykonał brat Lary, Tadeusz. Tego dnia córka Magdy Gessler miała na sobie sukienkę polskiej marki „Laurella”, która wówczas kosztowała mniej niż... 300 złotych!

Piąty ślub Michała Wiśniewskiego, z Polą, był znacznie skromniejszy niż poprzednie (m.in. ten na lodowcu z Mandaryną). Niedawno lider "Ich Troje" wspominał kameralną ceremonię:

Nie wiem co na to @weddingdreamcom ale czasami musi wystarczyć takie wesele. 👸🤴 Dwoje gości, dobry gramofon📀 oraz wymiana pocałunków😘 i myśli. I tak było. Może mniej znaczy więcej?

W 2016 roku tajemniczy ślub z ukochaną Dorotą wziął Czesław Mozil! Ceremonia odbyła się w gronie najbliższych i kosztowała muzyka... 2 tysiące złotych:

[...] Mogę zdradzić, że wesele kosztowało 2 tysiące złotych. Była najbliższa rodzina. Jak ktoś chce wiedzieć, jak zrobić wesele bez zadłużania się, niech pisze do mnie. Jestem ekspertem. Fotograf nie wiedział o tym, że to jest nasze wesele. (...) Było to ważne, żeby mieć tego dnia spokój i być tylko z najbliższymi - wyznał Czesław w programie "Duży w maluchu".