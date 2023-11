Dorota Szelągowska potwierdza świetne wiadomości - wzięła ślub! Już w listopadzie 2017 roku wszystkie media pisały o tym, że córka Kasi Grocholi wyszła za mąż - zdradził ją wówczas jeden z wpisów na Facebooku, kiedy napisała o swoim mężu. Fani dopytywali o co chodzi, ale Dorota konsekwentnie milczała. Teraz w "Twoim Stylu" zdradziła szczegóły ceremonii! Bardzo nietypowej ceremonii!

Dorota Szelągowska wyszła za mąż już jakiś czas temu. Niewiele wiadomo na temat jej wybranka, krążą jedynie plotki, że jest góralem. Jego rodzina przyjęła ją znakomicie:

Wyszłam za mąż, mam świetnych teściów, którzy rywalizują o to, kto będzie siedział z małą. Mój mąż jest unikalnym dowodem na to, że związki partnerskie istnieją. W nocy do dziecka wstajemy oboje, domem zajmujemy się po równo, on rano robi śniadanie - mówi Dorota Szelągowska.