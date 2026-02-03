Krzysztof Skiba wraz z żoną Karoliną spędzają urlop w rajskiej scenerii. Podczas pobytu na Malediwach para postanowiła symbolicznie odnowić małżeńską przysięgę, wybierając kameralną ceremonię na plaży. Tym niezwykłym wydarzeniem oczywiście podzielili się z fanami w internecie, a teraz pokazali nowe kadry z uroczystości i... nocy poślubnej.

Kolejny ślub Krzysztofa i Karoliny Skibów

Zakochani regularnie relacjonują w mediach społecznościowych swoje wspólne podróże i ważne chwile. W poniedziałek 2 lutego Krzysztof Skiba z żoną zaskoczyli jednak wszystkich informacją, że wzięli kolejny ślub.

02.02.2026. A taka wyjątkowa uroczystość powtórnych zaślubin w obrzędzie malediwskim w rytmie bębnów bodu-beru z urzędnikiem i certyfikatem odbyła się dziś na plaży na wyspie Helengeli - BAJKA. Więcej zdjęć i filmów na dniach, teraz czeka nas noc poślubna. - przekazała para

Małżonkowie błyskawicznie pokazali pierwsze kadry z ceremonii powtórnych zaślubin, która odbyła się na lokalnej plaży zgodnie z tradycyjnym malediwskim rytuałem, a teraz zaskoczyli kolejnymi ujęciami.

Nowe kadry ze ślubu Skibów i... nocy poślubnej!

Krzysztof i Karolina Skibowie właśnie podzielili się z fanami nowymi kadrami - nie zabrakło kolejnych ujęć z samej ceremonii zaślubin, ale także z nocy poślubnej oraz z pierwszego poranka po uroczystości. W swoim najnowszym nagraniu na Instagramie, Krzysztof Skiba żartobliwie przekazał:

Uwaga, uwaga, teraz materiały ekskluzywne z nocy poślubnej, ponieważ z Karo wzięliśmy tak zwaną repetię ze ślubu, czyli powtórny ślub na wyspach Helengeli na Malediwach. Państwo teraz wchodzą do naszej komnaty. Proszę bardzo, gratulacje. Są łabędzie z nami, jedyni świadkowie tej nocy poślubnej. Wiadomo, że noc poślubna odbyła się długo, długo przed ślubem, ale oto właśnie jak wygląda panna młoda tuż po zaślubinach, przygotowana już do nocy bardzo, bardzo poślubnej. - przekazał Skiba

Zobaczcie, jak małżonkowie spędzają te wyjątkowe chwile!

