Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Cyc, i jego żona Karolina Skiba po raz kolejny złożyli sobie przysięgę małżeńską. Para, która pobrała się po raz pierwszy w sierpniu 2023 roku, tym razem zdecydowała się na uroczystość na Malediwach. Powtórna ceremonia odbyła się 02.02.2026 na plaży na wyspie Helengeli.

Drugi ślub Krzysztofa i Karoliny Skibów

Krzysztof i Karolina Skibowie, którzy chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, błyskawicznie opublikowali relację z wydarzenia. Ceremonia została zorganizowana w tradycyjnym malediwskim stylu, w rytmie bębnów bodu-beru. Uczestniczył w niej urzędnik, a para otrzymała certyfikat zaświadczający o odbyciu obrządku. Kolejny ślub Krzysztofa Skiby i jego ukochanej przyciągnął uwagę fanów i internautów ze względu na romantyczne i egzotyczne tło wydarzenia.

W komentarzu pod nagraniem z ceremonii, para napisała:

02.02.2026. A taka wyjątkowa uroczystość powtórnych zaślubin w obrzędzie malediwskim w rytmie bębnów bodu-beru z urzędnikiem i certyfikatem odbyła się dziś na plaży na wyspie Helengeli - BAJKA. Więcej zdjęć i filmów na dniach, teraz czeka nas noc poślubna. - przekazała para

Stylizacje Krzysztofa i Karoliny Skibów podczas drugiego ślubu

Karolina miała na sobie białą, krótką sukienkę, do której dobrała klapki. Nie zabrakło też bukietu kwiatów, który trzymała w dłoniach. Krzysztof postawił zaś na niebieską koszulę, ciemne szorty, czapkę z daszkiem i wygodne klapki. Para prezentowała się swobodnie, ale z wyraźnym naciskiem na charakter wydarzenia.

