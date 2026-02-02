Jak rodzina Lewandowskich spędza czas wolny? Najnowsze zdjęcie zdradza wszystko. Anna Lewandowska wrzuciła na swój profil na Instagramie nowe zdjęcie z Robertem oraz Klarą i Laurą. Prywatny kadr z ich domu w Barcelonie wywołał poruszenie wśród internautów. Posypały się komentarze.

Tak Anna i Robert Lewandowscy spędzają czas z córkami

Anna i Robert Lewandowscy z pewnością nie mogą narzekać na brak zajęć. Robert jest w czołówce najlepszych piłkarzy na świecie i od kilku lat gra w drużynie FC Barcelona, a jego żona jest jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Para ma miliony fanów, którzy śledzą nie tylko ich życie zawodowe, ale i prywatne. Anna i Robert Lewandowscy mają dwie córki. Jeszcze do niedawna para ukrywała wizerunek swoich pociech, ale teraz chętnie wrzucają do sieci zdjęcia na których widać twarze Klary i Laury. Teraz znów możemy zobaczyć córki Lewandowkich. Trenerka opublikowała na swoim profilu na Instagramie uroczy kadr z mężem i córkami. Cała rodzina w sportowych stylizacjach wypoczywała na kanapie. Tak spędzili wolną niedzielę.

Fani reagują na rodzinne zdjęcie Lewandowskich

Prywatne kadry Anny i Roberta Lewandowskich z córkami zachwyciły internautów. Pod zdjęciem momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Sielanka rodzinna...pieknie

Starsza córka do taty podobna a młodsza czysta mamy

Piękne zdjęcie rodzinne komentują fani.

Tylko spójrzcie na ten wyjątkowy kadr. Tak Anna i Robert Lewandowscy razem z córkami spędzają czas wolny w swoim domu w słonecznej Hiszpanii. Na zdjęciu nie zabrakło ich czworonożnego przyjaciela.

Przypominamy, że ostatnio w domu Lewandowskich zapanowała wielka radość, cała rodzina miała powód do świętowania.

Zobacz także: