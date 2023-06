Shakira była zdradzana przez Gerarda Pique od wielu lat?! Zagraniczny paparazzi ujawnił prawdę

Shakira i Gerard Pique rozstali się już kilkanaście miesięcy temu. Cały czas jednak mediom udaje się dotrzeć do kolejnych informacji na temat tego związku. Ostatnio ciekawego wywiadu udzielił jeden z hiszpańskich paparazzi. Ujawnił on, że piłkarz nie był wierny gwieździe już wiele lat wcześniej.

Gerard Pique zdradzał Shakirę przez lata

W zeszłym roku cały świat wstrzymał oddech, gdy media obiegła informacja, że Shakira i Gerard Pique się rozstają. Od 12 lat uchodzili za zgodną parę, a wspólnie wychowywali nawet dwójkę dzieci. Wydawało się, że wiodą sielskie życie, kiedy wyszło na jaw, że sportowiec zdradzał artystkę z 24-letnią Clarą Chią Marti. Wówczas doszło do medialnej afery, która nie była łatwa dla żadnej ze stron.

- Próbowałam to jakoś przepracować po swojemu. Wciąż nie jest to dla mnie łatwe, szczególnie że znajduję się w centrum zainteresowania, więc ta separacja nie jest taka, jak inne. (...) Czasami czuję, jakby to wszystko było tylko złym snem - mówiła Shakira w wywiadzie dla "Elle".

BRYAN R. SMITH/AFP/EAST NEWS

Zobacz także: Shakira śpiewa z synami w nowym teledysku! Fani zachwyceni talentem Milana i Sashy

Wówczas Shakira wyznała również to, że jej dom jest bezustannie obserwowany przez fotoreporterów, przed którymi trudno się schować. Trzeba jednak dodać, że jeszcze podczas związku para cieszyła się niebywałym zainteresowaniem mediów. Tym bardziej łatwo można uwierzyć w słowa jednego z hiszpańskich paparazzi. Mężczyzna zagościł w programie "The Red Stone" i wyznał, że jest w posiadaniu informacji, które mogą rzucić nowe światło na temat sprawy. Jordi Martin powiedział, że w trakcie wykonywania swojego zawodu dowiedział się kilku interesujących informacji.

- W ciągu 13 lat dowiedziałem się o wielu rzeczach, które Pique robił nocą. Barcelona to małe miasto i można się dowiedzieć wszystkiego. A Pique był z połową Barcelony - oświadczył Jordi Martin w programie.

Zobacz także: Shakira w nowym singlu znów rozlicza się z Pique? "I nawet jeśli życie tak mnie potraktowało..."

Warto jednak dodać, że owy paparazzi jest obecnie w konflikcie z Gerardem Pique. Dlaczego? Otóż Jordi Martin przez wiele miesięcy śledził nową partnerkę piłkarza, po to, by uzyskać od niej jakieś informacje. W wyniku tego dostał nawet sądowy zakaz zbliżania się do Clary. Co więcej, to właśnie ten fotoreporter niedawno wyjawił informacje na temat rzekomej relacji Shakiry z kierowcą Formuły 1, Lewisem Hamiltonem.

Myślicie, że kryje się w tym ziarno prawdy?

Instagram