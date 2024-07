Kinga Rusin od wielu lat aktywnie wspiera wszelkie akcje ekologiczne. Począwszy od produkcji ekokosmetyków Pat&Rub, które są sprzedażowym hitem wyróżnionym m.in. przez magazyn "Uroda" w prestiżowym plebiscycie "Najlepsze dla Urody" (zobacz: "Moje kosmetyki smakują jak masło"), skończywszy na... aplikacji Live Green na smartfony.

Za sprawą kilku kliknięć w telefonie możemy sprawdzić w każdym miejscu, w każdej chwili, czy produkt, który chcemy kupić faktycznie jest ekologiczny. Aplikacja trafiła już na komórki kilkudziesięciu tysięcy Polaków.

- Ekologia jest teraz w modzie i nieuczciwi producenci to wykorzystując, pisząc na etykietach, że coś jest eko, bio, naturalne albo organiczne, a tak naprawdę z naturą nie ma to nic wspólnego. To bardzo ważne żeby kupujący nie pozwolili się oszukać - kwituje całą sprawę Kinga.