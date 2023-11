Reklama

Selena Gomez przeżywa właśnie wyjątkowo trudne chwile. Można śmiało powiedzieć, że jej życie niemal legło w gruzach, gdy kilka tygodni po jej rozstaniu z Justinem Biebierem on miał już nową dziewczynę Hailey Baldwin, która chwilę później stała się narzeczoną. Najgorsze dopiero miało jednak nadejść - 13 września Justin i Hailey powiedzieli sobie "tak" w urzędzie w Nowym Jorku. Ta wiadomość całkowicie załamała Selenę, która trafiła do szpitala psychiatrycznego.

Na razie Selena leczy swoje zdrowie, a tymczasem na jaw wyszły nowe wiadomości, które mogą dodatkowo pogrążyć młodą gwiazdę! Artystka, która do tej pory była uważana za królową Instagrama i mogła pochwalić się 144,4 milionami followersów, właśnie została zdetronizowana i to nigdy nie zgadniecie przez kogo...

Selena Gomez nie jest już królową Instagamia

Nie nie, spokojnie, to nie Hailey Baldwin zdetronizowała Selenę, nie zrobił tego również Justin Bieber, a... Cristiano Ronaldo, który niedawno został oskarżony o gwałt. Czy może być większy cios dla młodej gwiazdy? Piłkarz dorobił się właśnie 144,6 milionów followersów. Nie do końca wiadomo, dlaczego nagle to właśnie on został królem Instagrama. Być może nowi followersi chcą obserwować go podczas toczących się przeciwko niemu rozpraw, a może konto piłkarza zaczęli podglądać fani klubu Juventus Turyn, do którego Cristiano dołączył.

Tymczasem Selena Gomez niedawno ogłosiła przerwę w prowadzeniu swojego konta na Instagramie, co na pewno nie sprzyja zdobywaniu nowych followersów. Mamy jednak nadzieję, że niedługo gwiazda wróci do formy i błyskawicznie odbierze Ronaldo miano królowej Instagrama!

Tak wygląda ostatnie opublikowane przez Selenę zdjęcie na Instagramie

Instagram

Instagram