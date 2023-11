1 z 4

Ten miłosny trójkąt rozpala wyobraźnię fanów na całym świecie. Wszyscy z zapartym tchem obserwują sytuację między Justinem Bieberem, Seleną Gomez oraz Hailey Baldwin. Sprawa nie jest łatwa. W grę wchodzi bowiem złamane serce i wyrzuty sumienia. Selena Gomez nie radzi sobie z faktem, że jej ukochany wziął ślub z inną. Między innymi to przyczyniło się do jej załamania nerwowego. Z kolei Justinem Bieberem miotają wyrzuty sumienia. Piosenkarz martwi się o swoją byłą dziewczynę. Hailey Baldwin cierpliwie znosi tę sytuację, jednak już niedługo chce zrobić coś, co może być ciosem w samo serce dla Seleny. Jakie plany ma żona Justina Biebera? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

