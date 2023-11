1 z 5

Za Seleną Gomez kilka bardzo ciężkich miesięcy. Młoda gwiazda po raz kolejny rozstała się z Justinem Bieberem i być może nie miałoby to na nią zbyt wielkiego wpływu, w końcu to nie pierwszy raz, jednak z pewnością nie spodziewała się, że Justin błyskawicznie znajdzie pocieszenie w ramionach Hailey Baldwin i jeszcze szybciej oświadczy się jej i weźmie z nią ślub. To doprowadziło Selenę do załamania nerwowego i pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Selena pocieszyła się już po Justinie! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: O TYM SIĘ MÓWI Już wiadomo! Selena Gomez przeszła załamaniepsychiczne przez...

Przeczytaj: 5 etapów cierpienia po zakończeniu związku