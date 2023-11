2 z 4

Zagraniczne media wciąż śledzą każdy ich ruch. Ten miłosny trójkąt nie daje o sobie zapomnieć. Gdy Selena Gomez i Justin Bieber zerwali ze sobą na początku 2018 roku, nikt nie spodziewał się, że piosenkarz tak szybko znajdzie sobie pocieszycielkę. Co więcej, artysta nie tylko zaczął się spotykać z Hailey Baldwin, ale również poprosił ją o rękę! To ponoć całkowicie załamało Selenę Gomez, która liczyła na to, że jeszcze kiedyś wróci do swojej wielkiej miłości.

Zobacz także: Hailey Baldwin zrobiła Selenie Gomez coś obrzydliwego! Musiało ją za to przeprosić

Gdy pojawiła się informacja o potajemnym ślubie Justina Biebera i Hailey Baldwin, Selena Gomez dała za wygraną. Początkowo nie mogła się podnieść po takim ciosie, ale teraz sprawy mają się chyba dobrze. Tak przynajmniej sugeruje najnowsze zdjęcie Seleny Gomez. Zobaczcie kolejny slajd!