Nie jest tajemnicą, że Hailey Bieber i Selena Gomez nigdy nie zostaną przyjaciółkami. W końcu to właśnie Hailey została wybranką Justina Biebera, a Selena, która była z nim związana przez lata poszła w odstawkę, co doprowadziło ją do załamania nerwowego. Mogło się jednak wydawać, że skoro Hailey została żoną Justina i wygrała w tej nierównej walce o serce muzyka, to nie będzie próbowała uprzykrzać życia Selenie. A jednak nic bardziej mylnego! Hailey zrobiła coś obrzydliwego i musiała za to przeprosić...

Reklama

Zobacz: Hailey... już nie Baldwin! Właśnie zmieniła nazwisko na Instagramie

Co Hailey zrobiła Selenie?

W sieci, w którym dominują media społecznościowe, życie większości rozgrywa się na tym polu. To właśnie tu informuje się o swoich związkach, wydarzeniach z życia, to tu niestety również leje się hejt. Nie jest tajemnicą, że wystarczy polubić czyjeś zdjęcie lub zaobserwować profil, żeby wyrazić swoją sympatię, natomiast zablokowanie świadczy o całkowitej nienawiści.

Ostatnio Hailey udowodniła, że za Seleną nie przepada... Przeglądała bowiem jedno z fanowskich kont Seleny i... kliknęła "obserwuj". W sieci oczywiście zawrzało, wszyscy zaczęli zastanawiać się, dlaczego Hailey tak postąpiła.

O Boże, Hailey właśnie zaczęła obserwować mnie i przestała. Co się dzieje? - napisała osoba prowadząca profil.

Prawdziwa bomba jednak wybuchła, gdy żona Biebera... "odlajkowała" profil! Chwilę później napisała wiadomość prywatną do osoby, która prowadzi konto i wytłumaczyła się ze swojego zachowania.

Cześć, zaczęłam obserwować cię przez przypadek. Bardzo przepraszam!

Nie sądzicie, że to dziwne zachowanie? Dlaczego Hailey chciała oglądać zdjęcia Seleny? I co może poczuć biedna Selena, gdy dowie się o zachowaniu swojej rywalki?

Zobacz: Justin Bieber niedługo zostanie ojcem?! Te słowa mogą całkowicie załamać Selenę Gomez!

Przeczytaj też: Bieber chwali się zdjęciem, na którym namiętnie całuje Hailey! Ta fotka złamie serce Selenie

Zachowanie Hailey zdziwiło fanów Seleny

Instagram

Selena na razie nie skomentowała zachowania Hailey

Reklama