Ostatnio Selena Gomez zaskoczyła swoich fanów, publikując pierwszy od dawna post na Instagramie. Artystka dodała zdjęcie i długi wpis, w którym wyznała:

Minęło trochę czasu, odkąd pisałam coś do was, ale chciałabym wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku. Chciałabym też podziękować za waszą miłość i wsparcie. Ostatni rok był zdecydowanie rokiem autorefleksji, wyzwań i dorastania. To zawsze są te wyzwania, które pokazują ci, kim jesteś i co jesteś w stanie przezwyciężyć. Zaufajcie mi, to nie jest proste, ale jestem dumna z tego, jaką staje się osobą i patrzę w przód z podniesioną wysoko głową. Kocham was - napisała Selena Gomez.