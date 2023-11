2 z 4

Selena Gomez w 2018 roku trafiła do szpitala psychiatrycznego. Plotka głosi, że stało się tak, ponieważ dowiedziała się o ślubie Justina Biebera i Hailey Baldwin. Przypomnijmy, że Selena i Justin przez długie lata byli parą. Choć często dochodziło między nimi do kłótni, a nawet rozstań, zawsze do siebie wracali. W tamtym roku było jednak inaczej. Justin Bieber po kolejnym rozstaniu z Seleną Gomez niemal od razu zaangażował się w związek z Hailey Baldwin. Do tego stopnia, że poprosił modelkę o rękę! Dla jego byłej ukochanej był to ogromny cios. Tym bardziej, że wciąż nie przestała go kochać.

Selena Gomez po długich miesiącach milczenia odniosła się do doniesień na temat jej kondycji psychicznej. W szczerych słowach opisała, co działo się w jej życiu. Zobaczcie kolejny slajd!