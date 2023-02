Eurowizja 2023. Natasza Urbańska o preselekcjach. Jak ocenia konkurencję?

Wiemy już którzy artyści będą walczyć o wyjazd na Eurowizję 2016 ! Podczas dzisiejszego odcinka programu "Świat się kręci" przedstawiono oficjalną listę muzyków, którzy zmierzą się w polskich preselekcjach. Jury wybierało spośród 88 zgłoszonych utworów. Kto decydował o ich wyborze? W jury znaleźli się: Anna Will, Waldemar Skowroński, Robert Janowski i Artur Orzech. Kogo wybrali? 1. Natalia Szroeder "Lustra" 2. Edyta Górniak "Grateful" 3. Taraka "In the rain" 4. Aleksandra Gintrowska "Missing" 5. Michał Szpak "Color of your life" 6. Margaret "Cool me down" 7. Kasia Moś "Addiction" 8. Dorota Osińska "Universal" 9. Napoli "My universe" Posłuchaj piosenek polskich kandydatów na Eurowizję 2016. Która z nich wygra? Kiedy polskie preselekcje na Eurowizję 2016? Polskie preselekcje do Eurowizji 2016 obejrzymy już 5 marca o godz. 21:25 na antenie TVP1 . Podczas Polskich Eliminacji do 61. Konkursu Piosenki Eurowizji widzowie zdecydują, który wykonawca będzie reprezentował nasz kraj w głównym konkursie w Szwecji. O tym, kto pojedzie na konkurs Eurowizji zdecydują głosy telewidzów. Przypominamy, że z jednego numeru telefonu będzie liczył się tylko jeden oddany głos na danego artystę - a w przypadku awarii systemu zliczającego głosy decyzję o tym, kto wygra podejmie specjalna komisja. Zwycięzca polskich eliminacji wystąpi w pierwszej odsłonie półfinału Eurowizji - 12 maja. Zobacz także: Eurowizja 2016: Kto wybierał kandydatów do preselekcji? "Edyta Górniak podniosła prestiż konkursu" Edyta Górniak weźmie udział w eliminacjach przed konkursem Eurowizji. Ola Gintrowska pojedzie na Eurowizję? Niestety, wokalistka może zostać zdyskwalifikowana. Margaret powalczy z piosenką Cool me Down. Jej premiera 17 lutego w RMF FM....