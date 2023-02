Sandra Kubicka została prowadzącą nowego reality show w TVP? Wiemy, na czym będzie polegał

Marcelina Zawadzka dostała nową propozycję zawodową? Jak informuje „Fakt”, gwiazda otrzymała ofertę prowadzenia nowego show TVP "The Voice Kids” . Producentom zależy, by w programie znaleźli się sami młodzi i zabawni ludzie, którzy mają dobry kontakt z dziećmi. Jak sama nazwa programu wskazuje, w show będą występować dzieci. Jest to więc niezwykle istotne, by gospodarz programu dobrze czuł się w ich obecności i był przez nie lubiany. Czy to prawda? Marcelina Zawadzka w "The Voice Kids”? Czy Marcelina Zawadzka otrzymała propozycję prowadzenia show ? Nie! Gwiazda "Pytanie na śniadanie" nie prowadziła rozmów z produkcją w sprawie prowadzenia programu. Nie wiadomo również, czy rzeczywiście podobą propozycję dostała Ewelina Lisowska , o czym informuje „Fakt”. – Taki program pozwoliłby jej wypromować nowe hity, bo ma z tym teraz problem – czytamy na stronie fakt.pl. Pierwsze nagrania do programu "The Voice Kids” mają ruszyć już w sierpniu tego roku. Efekty będziemy mogli podziwiać wiosną 2018 roku. Będziecie oglądać nowy program? Chcielibyście zobaczyć Marcelinę Zawadzką w roli prowadzącej? Zobacz: Makijaż w stylu Marceliny Zawadzkiej! Wiemy, jak go zrobić! Przeczytaj też: Marcelina Zawadzka znów zakochana! Kim jest jej nowy partner? Marcelina Zawadzka poprowadzi nowy program? Marcelina jest gwiazdą "Pytanie na śniadanie"