Sandra Kubicka i Baron zostaną rodzicami. Już niedługo powitają na świecie swojego wymarzonego synka. "Nasz cud" - napisała modelka pod zdjęciem, na którym pozuje z ciążowym brzuszkiem. To podwójna radość, szczególnie, że przyszła mama już kilka lat temu opowiedziała o problemach zdrowotnych, z którymi przyszło jej się mierzyć, a których konsekwencjami jest m. in. problem zajścia w ciążę.

Sandra Kubicka jest w ciąży. Wieściami, że wraz z Baronem zostaną rodzicami, podzieliła się w 2. dzień świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwa mama pozowała na tle choinki, eksponując ciążowy brzuszek i zwracając się do narzeczonego:

Moje największe marzenie się spełnia i to dzięki Tobie

Już niedługo na świecie pojawi się ich wymarzony synek, o którym napisali "Our miracle baby". W sieci pojawiło się mnóstwo gratulacji, a przyszła mama nie ukrywa:

Może to hormony ale się popłakałam, czytając Wasze komentarze, tak bardzo mnie znacie i wiecie jak walczyliśmy, jak bardzo tego pragnęłam, ile łez wylałam... Dziękujemy Wam. Jak przestanę beczeć to powiem kilka słów o tym wszystkim ale póki co, cieszymy się naszym synkiem w rodzinnym gronie.

- napisała na Instagramie Sandra Kubicka.